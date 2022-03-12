Акимова прокомментировала 20-е место на Кубке СБР

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала 20-е место на соревнованиях Кубка СБР в Уфе (Башкортостан). Победу одержала ее соотечественница Ирина Казакевич, серебряную медаль завоевала Кристина Резцова, третье место - у белоруски Ирины Лещенко (Кривко).

«Столько зрителей и спортсменов, атмосфера была прям близка к Кубку мира. Погода утром была морозной, а к нашему времени прямо вообще замечательной, теплой, нет ветра. Как происходит обкатка лыж? На самом деле, со мной приехал мой муж Слава и он мне помогает. Промахи? Конечно, на стойке допустила ошибку последними выстрелами. Могли избежать, немножко поторопилась, я это учту и обязательно исправлю», — сказала Акимова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Акимова является призером и победителем этапов Кубка мира, а также призером чемпионата мира в Хохфильцене (Австрия) в смешанной эстафете.