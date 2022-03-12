Ярошенко заявил, что не удивился победе Казакевич в спринте Кубка СБР

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко отреагировал на победу российской биатлонистки Ирины Казакевич в спринте на Кубке СБР.
«Не удивлен победой Ирины Казакевич. Видимо, спал психологический груз, поэтому она начала хорошо стрелять. Думаю, она сможет закрепить свой успех», - приводит слова Ярошенко «Чемпионат».
На втором месте расположилась еще одна россиянка Кристина Резцова. Тройку лучших замкнула представительница Белоруссии Ирина Лещенко.
Отметим, что в турнире разыгрываются награды в двух зачетах. Спортсмены субъектов РФ борются за награды Кубка и чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства ведут борьбу за награды Кубка СБР.
источник: Чемпионат.com