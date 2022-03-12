«Могла бы и на Олимпиаде так выступать». Анфиса Резцова - о результате дочери на Кубке СБР

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выступление своей дочери Кристины в спринтерской гонке в рамках Кубка СБР в Уфе.

«Честно говоря, не удалось посмотреть сегодняшнюю гонку. У Кристины промах? Да что ж такое! Дочка молодец. Жалко, что отрыв чуть больше трех секунд. Могла бы и на Олимпиаде так выступать, а не только на Кубке России.

Казакевич тоже молодец, что отстрелялась по нулям. Классно, что мы проводим такие соревнования с белорусскими спортсменами. Очень приятно видеть белорусов с нами», - приводит слова Резцовой-старшей «Чемпионат».

Напомним, Кристина заняла второе место. Победу одержала Ирина Казакевич. Тройку лучших замкнула представительница Белоруссии Ирина Лещенко.

Отметим, что в турнире разыгрываются награды в двух зачетах. Спортсмены субъектов РФ борются за награды Кубка и чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства ведут борьбу за награды Кубка СБР.