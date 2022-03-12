Драчев - о победе Казакевич в спринте на Кубке СБР: Даже палка стреляет раз в год

Экс-президент СБР Владимир Драчев отреагировал на победу российской биатлонистки Ирины Казакевич в спринте на Кубке СБР.

«Удивлён победе и нулем на стрельбе у Ирины Казакевич. Всякое бывает, даже палка стреляет раз в год. Ирина молодец, собралась и хорошо выступила. Хочется надеяться, что Казакевич обретет уверенность и продолжит успешно выступать», - приводит слова Драчева «Чемпионат».

На втором месте расположилась еще одна россиянка Кристина Резцова. Тройку лучших замкнула представительница Белоруссии Ирина Лещенко.

Отметим, что в турнире разыгрываются награды в двух зачетах. Спортсмены субъектов РФ борются за награды Кубка и чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства ведут борьбу за награды Кубка СБР.