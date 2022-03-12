Дмитрий Губерниев: Наши сборники совсем разобраны, белорусы прошли проверку на профессионализм

Популярный комментатор и блогер Дмитрий Губерниев оценил выступление российских биатлонистов на Кубке Союза биатлонистов России в Уфе (Башкортостан).

«Сегодня была проверка на профессионализм, которую прошли белорусы. У наших же парней это не совсем получилось. Белорусы в тонусе — это заметно, а наши сборники совсем разобраны. Кроме, может быть, Логинова. Падин требовательный тренер, его философия очевидна. Ничего страшного не произошло, ребята будут собираться. У нас расстелили ковры для спортсменов, а люди немного потерялись. Надо себя находить» — сказал Губерниев «Чемпионату».

Напомним, что в мужской спринтерской гонке победу одержал белорус Антон Смольский, вторым стал его соотечественник Дмитрий Лазовский, третьим - Александр Логинов. У женщин первое место заняла Ирина Казакевич, серебро на счету у Кристины Резцовой, а бронзовую медаль завоевала белоруска Ирина Лещенко.