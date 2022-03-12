Васнецова - о 25-м месте: Еще не пережила историю с карантином на ОИ, если вообще смогу это сделать

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала 25-й результат на Кубке СБР по биатлону в формате спринтерской гонке, в которой она допустила три промаха.

«Я ещё не пережила историю с ковидом и изоляцией на Олимпиаде в Пекине. И, думаю, переживу её ещё не скоро, если вообще смогу пережить. На это нужен не один месяц, и даже не год. Но я продолжаю работать. Мне сегодня было очень тяжело, потому что был большой перерыв и болезнь. Всё наложилось, поэтому такой результат получился», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после прилета в Пекин российская биатлонистка сдала положительный тест на коронавирус, в связи с чем ее в экстренном порядке заменили на Евгению Буртасову. Сама же Васнецова была вынуждена две недели находиться в изоляции в олимпийской деревне, испытывая различные проблемы с питанием.