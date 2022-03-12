Французский биатлонист Фийон Майе выиграл Кубок мира

В Отепя (Эстония) завершился масс-старт в рамках Кубка мира по биатлону.

Лидер сезона Кентен Фийон Майе допустил один промах на четырех огневых рубежах и финишировал вторым. Этого результата оказалось достаточно, чтобы за этап до окончания турнира выиграть «Большой хрустальный глобус», ведь его главный преследователь соотечественник Эмильен Жаклен был лишь восьмым.

На данный момент Фийон Майе набрал 870 очков в общий тотал, а Жаклен - 625.

Победу в масс-старте одержал норвежец Ветле-Шестад Кристиансен, благодаря чистой стрельбе, опередивший Кентена на 5,9 секунды. Третьим был еще один норвежец Зиверт Бакет (+15,5 сек. ; 1 промах).

Добавим, что Фийон Майе впервые в своей карьере выиграл Кубок мира в общем зачете, ранее он дважды был третьим.