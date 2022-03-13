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Биатлонистка Сливко заявила, что ей некомфортно выступать из-за негативного отношения к россиянам

Виктория пробилась на Кубок мира перед тем, как наших спортсменов стали отстранять от международных соревнований.
13 марта 2022 15:34
автор: Максим Скороходов

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала о своем дискомфорте из-за отношения иностранцев к русским спортсменам.

«Честно говоря, было как-то не очень комфортно, если у тебя на спине написано «Россия», потому что смотрят, будто ты враг народа, хотя мы, спортсмены, никакого отношения к этому не имеем. Было немного некомфортно», - приводит слова Сливко RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

Напомним, что МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов до международных соревнований, если же это невозможно по организационным или юридическим причинам, допускать их только в нейтральном статусе.

Сначала IBU воспользовался данной возможностью, но после того, как СБР заявил, что не согласен с подобной дискриминацией по национальному признаку, сняв команду с Кубка мира и Кубка IBU, принял решение о полном отстранении россиян.

источник: «RT на русском»
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