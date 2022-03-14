Белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Кубке СБР

Сегодня, 14 марта, в Уфе (Башкортостан) прошла мужская гонка преследования в рамках соревнований Кубка СБР. Победу праздновал представитель Белоруссии Антон Смольский, допустивший три промаха.

Второе и третье места заняли его соотечественники - Дмитрий Лазовский (2) и Никита Лобастов (2)

Первым из россиян финишировал Карим Халили (+44,6; 2 промаха). Даниил Серохвостов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Антон Бабиков расположились в местах с восьмого по десятое.

Отметим, что лидер сборной России Александр Логинов стал лишь 20-м с шестью непопаданиями.

Биатлон.

Кубок СБР.

Мужчины.

Гонка преследования

1. Антон Смольский (Беларусь)— 35.32,5 (3 промаха)

2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +15,0 (2)

3. Никита Лобастов (Беларусь) +22,2 (2)

4. Карим Халили (Россия) +44,6 (2)...

8. Даниил Серохвостов (Россия) +1.20,5 (4) 9. Евгений Гараничев (Россия) +1.30,5 (0)

10. Эдуард Латыпов (Россия) +1.31,4 (4)...