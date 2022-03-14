Смольский объяснил причину, почему белорусские биатлонисты выступают лучше россиян на Кубке СБР

Лидер сборной Белоруссии по биатлону и призёр Олимпийских игр-2022 Антон Смольский прокомментировал завоевание первого места в пасьюте на Кубке СБР.

«Почему лучше россиян? После Олимпиады мы делали разную работу. У нас были сборы, мы тренировались. Думаю, в этом преимущество. Промахи первым выстрелом? Возможно, играло роль волнение, пускай старт не мирового уровня, но всё-таки масштабный, и волнение присутствовало», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 14 марта, в Уфе (Башкортостан) прошла мужская гонка преследования в рамках соревнований Кубка СБР. Победу праздновал представитель Белоруссии Антон Смольский, допустивший три промаха.

Второе и третье места заняли его соотечественники - Дмитрий Лазовский (2) и Никита Лобастов (2).