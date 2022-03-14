Серохвостов - об отказе СБР участвовать на КМ: Вы все равно в кабинетах сидите, дайте побегать

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал ситуацию с отстранением сборной России от оставшихся этапов Кубка мира в нынешнем сезоне.

«Мы переписывались, когда нас закрыли полностью. Не тогда, когда СБР отказался ехать. Кстати, это для меня было непонятно. Сначала же нам разрешали ехать. Но мы сами отказались — что без флага, без гимна, что не хотим унижаться. Какая разница? Вам унижаться? Вы всё равно сидите в кабинетах, а мы бегаем. Что нам эти пять гонок, оставшихся в сезоне? Дайте побегать», - приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

Напомним, что Союз биатлонистов России (СБР) принял решение не отпускать национальную команду на оставшиеся этапы Кубка мира этого сезона из-за наложенных санкций IBU на российских спортсменов выступать без национальной символики.