Алимбекова стала победительницей гонки преследования в рамках Кубка СБР

Сегодня, 14 марта, в Уфе состоялась женская гонка преследования в рамках Кубка Союза биатлонистов России (СБР).

Отметим, что победительницей прошедших соревнований стала представительница Белоруссии Динара Алимбекова. 26-летняя спортсменка финишировала с результатом 31 минута 48,8 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.

Второе место заняла россиянка Ирина Казакевич, уступившая лидеру 1 минуту 9,2 секунды (три промаха). Тройку лучших замкнула еще одна биатлонистка из России, а именно Кристина Резцова (+1.18,6; шесть промахов).