Дмитрий Губерниев: Мужская сборная России почивает на лаврах успеха Олимпиады

Известный журналист Дмитрий Губерниев оценил результаты мужской сборной России по биатлону в гонке преследования на Кубке СБР в Уфе.

Лучшим из команды стал Карим Халили. Он занял четвертое место, допустив два промаха на рубежах.

«Меня разочаровывает мужская сборная. На фоне белорусов россияне демонстрируют неготовность к соревнованиям. Почиваем на лаврах на фоне успехов на Олимпиаде», — приводит «Чемпионат» слова Губерниева.

Напомним, что весь пьедестал в гонке заняли спортсмены из Белоруссии. Первым к финишу пришел Антон Смольский, на втором месте Дмитрий Лазовский, замкнул тройку призеров Никита Лобастов.