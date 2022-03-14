Корнев рассказал о поддержке Симона Фуркада после отстранения россиян от эстафеты на ЮЧМ

Российский биатлонист Александр Корнев вспомнил отстранение команды с юниорского чемпионата мира в США.

Напомним, что спортсмены из РФ не смогли принять участие в эстафетных гонках на соревнованиях.

«Нас многие поддержали – французы, немцы, финны, еще кто-то подходил. Они сожалели, что нас не допустили до эстафеты. Когда флаг поменяли в первый день, к нам пришел Симон Фуркад и наклеил российский флажочек. Когда нас сняли с эстафеты, он подходил к нам, сказал, что сожалеет, что ему грустно, что так получилось, пожал всем руки, попрощался», — приводит слова Корнева «Чемпионат».

МОК рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.