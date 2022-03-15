Французский биатлонист Дестье завершит карьеру по окончании нынешнего сезона

Французский биатлонист Симон Дестье объявил о завершении своей карьеры по окончании нынешнего сезона.

«На этой неделе я проведу последний этап Кубка мира. Мне пора уходить из биатлона. После 10 лет на мировой арене я хочу заняться чем-то другим. Я любил каждый момент, каждую гонку, каждую эмоцию. Я осуществил мечты, которые у меня были. Спасибо тем, кто помог мне расти, кто верил в меня, кто поддерживал меня и позволил мне испытать эту прекрасную страсть. Пришло время наслаждаться семьей и друзьями», - написал спортсмен в своих соцсетях.

Напомним, француз является олимпийским чемпионом Пхеньчхана в смешанной эстафете и серебряным призером Пекина в классической.