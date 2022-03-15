Фуркад-младший отреагировал на завершение карьеры Дестье

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал завершение карьеры своего соотечественника Симона Дестье.

«Какая неожиданность! Я желаю тебе всего наилучшего в будущем. Спасибо за все те годы, проведённые вместе», — написал Фуркад в комментариях под прощальным постом Дестье.

Дестье является олимпийским чемпионом Пхенчана-2018 в составе смешанной эстафеты, а также победителем эстафетной гонки на чемпионате мира-2020 в Антхольце (Италия). На его счету 11 личных подиумов на этапах Кубка мира (2-5-4). В текущем сезоне он занимает седьмое место в общем зачете соревнований.