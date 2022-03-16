Белорус Лобастов выиграл большой масс-старт на этапе Кубка СБР, Латыпов стал чемпионом России

Белорусский биатлонист Эдуард Латыпов стал чемпионом России в масс-старте на чемпионате России в Уфе.
Лобастов преодолел дистанцию 15 км за 41 минуту 3 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место занял Эдуард Латыпов, представляющий Башкортостан (отставание 12,1 секунды; 2 промаха), третьим финишировал Даниил Серохвостов из Новосибирска (+12,5; 2).
Добавим, что на соревнованиях в Уфе разыгрываются награды в двух зачетах. Спортсмены субъектов РФ борются за награды Кубка России. Все участники соревнований независимо от гражданства борются за награды Кубка Союза биатлонистов России.
источник: «Советский спорт»