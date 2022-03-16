Сливко выиграла большой масс-старт на Кубке СБР в Уфе

Виктория Сливко стала победительницей в масс-старте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) и чемпионате страны в Уфе.
Сливко преодолела дистанцию за 38 минут 3,8 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Лариса Куклина (отставание - 9,5 секунды; 0 промахов) Третьей стала Ирина Казакевич (+24,2; 2).
Добавим, что на соревнованиях в Уфе разыгрываются награды в двух зачетах. Спортсмены субъектов РФ борются за награды Кубка России. Все участники соревнований независимо от гражданства борются за награды Кубка Союза биатлонистов России.
источник: «Советский спорт»