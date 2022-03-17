IBU начал процедуру отстранения национальных федераций России и Белоруссии

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о запуске процедуры отстранения национальных федераций России и Белоруссии.

«Это решение следует за предыдущими мерами Исполнительного комитета IBU по недопущению российских и белорусских спортсменов к участию в мероприятиях под эгидой IBU, чтобы защитить спортсменов и честность своих соревнований. Исполком IBU согласился на дополнительные шаги на том основании, что национальные федерации России и Беларуси как представители своих стран не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU. Приостановление будет регулярно пересматриваться Исполкомом вплоть до следующего Очередного Конгресса в сентябре 2022 года и зависеть от будущего развития ситуации и поведения приостановленных ассоциаций. Обе национальные федерации были вчера проинформированы о решении и имеют семь дней на его обжалование. По истечении этого срока Исполком рассмотрит все комментарии и примет окончательное решение о приостановке», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте IBU.

Напомним, что российские и белорусские биатлонисты были отстранены от международных турниров по рекомендации МОК.