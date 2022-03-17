Владимир Драчев о решении IBU: Мы и так не сможем выступать, поскольку не доберемся до соревнований

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился мнением о решение IBU запустить процедуру отстранения национальной федерации России.
- Основная цель такого решения - это лишение СБР членства в IBU, чтобы команды России больше не выступали на Кубках мира и чемпионатах мира. На данный момент идет тенденция у всех федераций, понятно, что Международный олимпийский комитет дал им огромный толчок, когда (Томас) Бах призвал их к этому и тем самым открыл ящик «Пандоры». Мы и так не сможем выступать, поскольку не сможем добраться до соревнований, привезти оружие, и будем в легкой изоляции, - приводит слова Драчева ТАСС.
Напомним, 17 марта IBU объявил о запуске процедуры отстранения национальных федераций России и Белоруссии.