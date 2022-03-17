Тарьей Бе: Отстранение российских спортсменов от международных соревнований – верное решение

Норвежский биатлонист Тарьей Бе поделился мнением об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Думаю, что это верное решение. Мы как мир спорта должны тоже каким-либо образом показать, что мы относимся к происходящему серьезно. Хотя мы и не политики, это важная часть коммуникации и индустрии развлечений. Лучшее средство давления – занятие конкретной позиции», – приводит слова Бе «РИА Новости» со ссылкой на Dagbladet.

Напомним, 17 марта IBU объявил о запуске процедуры отстранения национальных федераций России и Белоруссии. В официальном заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится о том, что данное решение Исполкома IBU связано с тем, что «национальные федерации России и Беларуси как представители своих стран не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU».