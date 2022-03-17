Анфиса Резцова: СБР слабо борется за своих спортсменов, идут на поводу у международных федераций

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала решение IBU запустить процедуру отстранения национальной федерации России.

- Думаю, в будущем стоит приложить усилия за возвращение членства. СБР слабо борется за своих спортсменов. Идут на поводу у международных федераций. Очень отрадно, что норвежские представители лыжного спорта уходят в отставку именно из-за того, что россиян не допускают к стартам, - приводит слова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.