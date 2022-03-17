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Дмитрий Свищев: Без российских спортсменов мировой биатлон будет неполноценным

В четверг Международный союз биатлонистов (IBU) начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) с немедленным вступлением в силу.
17 марта 2022 20:29

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением о решении IBU запустить процедуру отстранения национальной федерации России.

«Отстранить россиян и белорусов от большой семьи биатлона – очень недальновидное решение. Это просто безумный поступок! Все это прежде всего под давлением МОК и спонсоров, которые финансируют IBU.

Парни начнут быстро кусать себе локти. Россияне и белорусы всегда создают конкуренцию в биатлоне. Без российских спортсменов мировой биатлон будет неполноценным», приводит слова Свищева Sport24.ru.

Напомним, 28 февраля МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Также в МОК отметили, что если отстранение не возможно по организационным и юридическим причинам, МОК считает целесообразным выступление россиян и белорусов под нейтральным флагом.

2 марта Международный союз биатлонистов временно отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. 17 числа IBU объявил о запуске процедуры отстранения национальных федераций России и Белоруссии за невыполнение «своих гуманитарных обязательств в духе Конституции IBU».

источник: Sport24.ru
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