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Ростовцев назвал отстранение СБР плохим прецедентом для других видов спорта

IBU хочет наложить на российский биатлон дополнительные санкции.
18 марта 2022 10:03
автор: Максим Скороходов

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев считает, что решение IBU по отстранению СБР надо обязательно опротестовывать.

«Конечно, юристы должны работать? Как в любом юридическом споре, никто не скажет о будущем результате. Но все равно Минспорту, Олимпийскому комитету, Союзу биатлонистов России надо стараться, биться, прикладывать какие-то усилия. Потому что это может быть плохой прецедент для других видов спорта. Это катастрофа для этого поколения. И для всех любителей биатлона», - приводит слов Ростовцева «РБ-Спорт».

Также IBU запустил процедуру отстранения Белорусской федерации биатлона.

Напомним, что 2 марта IBU временно отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

источник: «РБ-Спорт»
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