Ростовцев назвал отстранение СБР плохим прецедентом для других видов спорта

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев считает, что решение IBU по отстранению СБР надо обязательно опротестовывать.

«Конечно, юристы должны работать? Как в любом юридическом споре, никто не скажет о будущем результате. Но все равно Минспорту, Олимпийскому комитету, Союзу биатлонистов России надо стараться, биться, прикладывать какие-то усилия. Потому что это может быть плохой прецедент для других видов спорта. Это катастрофа для этого поколения. И для всех любителей биатлона», - приводит слов Ростовцева «РБ-Спорт».

Также IBU запустил процедуру отстранения Белорусской федерации биатлона.

Напомним, что 2 марта IBU временно отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.