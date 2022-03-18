Экхофф одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

Норвежка преодолела дистанцию 7,5 километра за 21 минуту 28,3 секунды, допустив один промах. Второй стала австрийка Лиза Тереза Хаузер (отставание 7 секунд; 0 промахов). Третьей место заняла представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн (+9,4; 1 промах).

Отметим, что российские и белорусские биатлонисты не принимают участие в соревнованиях в Холменколлене.