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«За свои ошибки я поплатилась сама». Васильева прокомментировала завершение карьеры

Биатлонистка планирует переезд в Сочи
05 апреля 2022 10:16
автор: Александр Шульгин

Российская биатлонистка Маргарита Васильева поблагодарила своих тренеров после завершения спортивной карьеры.

«Я завершила свою биатлонную карьеру. Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, она мне помогала и всегда мотивировала.

Хочу сказать огромное спасибо своему личному тренеру Пановой Людмиле Павловне, это тренер с большой буквы. Благодаря ей я занимала хорошие места. Хочу поблагодарить свою школу и директора, вы мне всегда помогали и поддерживали меня. За свои ошибки я поплатилась сама», - написала спортсменка в своих соцсетях.

Напомним, Васильева объявила о своем решении накануне, объяснив это тем, что зарплаты в отечественном биатлоне непозволительно низкие.

Маргарита нашла новую работу в Сочи, куда со временем планирует перебраться вместе со своей семьей.

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