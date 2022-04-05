«За свои ошибки я поплатилась сама». Васильева прокомментировала завершение карьеры

Российская биатлонистка Маргарита Васильева поблагодарила своих тренеров после завершения спортивной карьеры.

«Я завершила свою биатлонную карьеру. Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, она мне помогала и всегда мотивировала.

Хочу сказать огромное спасибо своему личному тренеру Пановой Людмиле Павловне, это тренер с большой буквы. Благодаря ей я занимала хорошие места. Хочу поблагодарить свою школу и директора, вы мне всегда помогали и поддерживали меня. За свои ошибки я поплатилась сама», - написала спортсменка в своих соцсетях.

Напомним, Васильева объявила о своем решении накануне, объяснив это тем, что зарплаты в отечественном биатлоне непозволительно низкие.

Маргарита нашла новую работу в Сочи, куда со временем планирует перебраться вместе со своей семьей.