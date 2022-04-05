Антон Шипулин - об отстранении россиян: Мы можем развивать спорт внутри нашей страны

Олимпийский чемпион 2014 года бывший российский биатлонист Антон Шипулин высказался о ситуации, вокруг который оказались российские спортсмены.

«В любом случае наши спортсмены будут готовиться и выступать дальше. Пока такая ситуация, нужно не надеяться на то, что они будут выступать в следующем международном сезоне, а развивать наши локальные турниры, наш спорт. Мы здесь только в роли наблюдателей. Но мы можем развивать спорт внутри нашей страны», — приводит слова Шипулина «РИА Новости Спорт».

Отметим, что многие российские спортсмены оказались изолированы от всех международных турниров на неопределенный срок.