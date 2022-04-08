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Миронова заразилась коронавирусом – спортсменка объявила о завершении текущего сезона

Спортсменка пропустит лыжный Югорский марафон.
08 апреля 2022 14:59
автор: Владислав Корегин

Российская биатлонистка Светлана Миронова объявила о том, что она сдала положительный тест на Covid-19.

Отметим, что 28-летняя спортсменка хотела принять участие в лыжном Югорском марафоне, который пройдет завтра, 9 апреля, в Ханты-Мансийске.

– Сезон официально закрыт, марафон переносится на следующий год, – написала Миронова в социальных сетях.

Добавим, что в нынешнем сезоне Миронова заняла 34-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 197 очков. На прошедшей Олимпиаде в Пекине биатлонистка стала обладательницей серебряной медали в женской эстафете.

источник: «Советский спорт»
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