Круглов - о возможном приглашении Бьерндалена в сборную России: Это будет фантастикой

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов высказался о возможном приглашении в сборную России восьмикратного олимпийского чемпиона Уле Айнара Бьерндалена.

«Я убежден, что сегодня получение передового опыта просто необходимо для дальнейшего развития отечественного биатлона. Тут даже нечего обсуждать. Поработать с самим Бьорндаленом, величайшим биатлонистом XXI века, профессионалом с большой буквы, — огромный плюс. И если вернуться к началу нашего разговора, кто, как не Бьорндален, знает, как формируется психология победителя. Это будет фантастикой, если норвежец когда-нибудь окажется в тренерском штабе сборной России», — заявил Круглов в интервью RT.

Отметим, что на протяжении последних лет легендарный норвежец вместе со своей супругой Дарьей Домрачевой готовил сборную Китая к Олимпиаде-2022. В настоящий момент непонятна ситуация с продлением контракта с китайской федерацией биатлона.