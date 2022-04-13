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Из состава сборной Украины были уволены три бывшие российские биатлонистки

13 апреля 2022 23:12
автор: Максим Скороходов

Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова уволены Министерством по делам молодежи и спорта Украины из национальной сборной по биатлону, сообщает Biathlon.com.ua.

Все трое для выступления за Украину отказывались от российского спортивного гражданства.

По данным источника, они не выполнили необходимые критерии для того, чтобы числится в составе национальной команды.

Отметим при этом, что не всех бывших россиянок постигла подобная участь. Так Надежда Белкина, Анастасия Рассказова и Дарья Сидорова остались в списке кандидатов в сборную Украины.

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