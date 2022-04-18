Губерниев не поддержал переход России в азиатские федерации

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к возможному переходу России в азиатские федерации.

В частности, он заявил, Россия – европейская страна. По словам журналиста, власти должны «восстанавливать позиции в Старом Свете».

«Если есть возможность поучаствовать в соревнованиях через Азию, то, наверное, этот путь надо рассмотреть. Но еще раз хочу сказать, что мы – европейская страна», – добавил Губерниев для «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Федерация шахмат России (ФШГ) решила вступить в азиатскую федерацию (ACF). Эту новость позитивно восприняли некоторые спортсмены. Среди них – гроссмейстер Сергей Карякин. Он считает, что подобный шаг позитивно скажется на уровне отечественной школы.