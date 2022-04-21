Экс-биатлонист Волков признался в нарушении антидопинговых правил

Российский биатлонист Алексей Волков дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit.

Спортсмен во время чемпионата России 2013 года принимал препарат, содержащий запрещенное вещество фенотерол, что выяснилось после перепроверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Волков признался в нарушении, его результаты на данном турнире аннулированы.

На данный момент не сообщается об отмене его результатов на Олимпиаде-2014. Напомним, что Волков бежал первой этап победной эстафеты в Сочи в составе сборной России. Данная золотая медаль все равно находится под вопросом из-за обвинении в употреблении допинга другого российского биатлониста Евгения Устюгова.

Добавим, что Волков закончил спортивную карьеру и работает тренером по стрельбе.