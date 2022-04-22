Тихонов высказался о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост президента СБР

Бывший глава СБР Александр Тихонов высказался о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост президента организации. Ранее прославленный спортсмен возглавлял Союз биатлонистов России с 1996 по 2008 годы.

«Там работать не с кем. Я вообще не пойду, у меня и мыслей таких не было. Я живу в Белоруссии, консультирую. Все у меня хорошо», - приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Накануне вице-президент СБР Алексей Нуждов сообщил, что отчетно-выборная конференция предварительно пройдет 23 июня. О намерении претендовать на пост уже сообщили Нуждов и действующий глава организации Виктор Майгуров.