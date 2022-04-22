Драчев заявил, что готов обдумать выдвижение своей кандидатуры на пост президента СБР

Бывший глава СБР Владимир Драчев высказался о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост президента организации. Ранее прославленный спортсмен возглавлял Союз биатлонистов России с 2018 по 2020 годы.

«Вновь окунуться в приятное, да? Надо подумать. Если такие предложения будут, то можно подумать над этим. До июня еще время есть», - приводит слова Драчева «Матч ТВ».

Накануне вице-президент СБР Алексей Нуждов сообщил, что отчетно-выборная конференция предварительно пройдет 23 июня. О намерении претендовать на пост уже сообщили Нуждов и действующий глава организации Виктор Майгуров.