ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Драчев заявил, что готов обдумать выдвижение своей кандидатуры на пост президента СБР

Отчетно-выборная конференция предварительно пройдет 23 июня.
22 апреля 2022 17:14

Бывший глава СБР Владимир Драчев высказался о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост президента организации. Ранее прославленный спортсмен возглавлял Союз биатлонистов России с 2018 по 2020 годы.

«Вновь окунуться в приятное, да? Надо подумать. Если такие предложения будут, то можно подумать над этим. До июня еще время есть», - приводит слова Драчева «Матч ТВ».

Накануне вице-президент СБР Алексей Нуждов сообщил, что отчетно-выборная конференция предварительно пройдет 23 июня. О намерении претендовать на пост уже сообщили Нуждов и действующий глава организации Виктор Майгуров.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Это интересно:
Драчев заявил, что готов обдумать выдвижение своей кандидатуры на пост президента СБР
Отчетно-выборная конференция предварительно пройдет 23 июня.
22.04.2022 17:14
Биатлон
Тихонов высказался о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост президента СБР
Ранее прославленный спортсмен возглавлял организацию с 1996 по 2008 годы.
22.04.2022 16:59
Биатлон
Экс-биатлонист Волков признался в нарушении антидопинговых правил
Экс-биатлонист Волков признался в нарушении антидопинговых правил
Результаты Алексея на Олимпиаде в Сочи не аннулированы.
21.04.2022 16:41
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Губерниев не поддержал переход России в азиатские федерации
Губерниев не поддержал переход России в азиатские федерации
По словам журналиста, наша страна должна вернуться в Европу.
18.04.2022 23:12
Биатлон
автор: Артур Гичунцев
Из состава сборной Украины были уволены три бывшие российские биатлонистки
13.04.2022 23:12
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Николай Круглов - об отстранении России: На IBU сейчас оказывается серьезное давление
В конце февраля IBU отстранил российских спортсменов от международных стартов.
09.04.2022 21:00
Биатлон
автор: Александр Бойченко
Круглов - о возможном приглашении Бьерндалена в сборную России: Это будет фантастикой
В настоящее время легендарный норвежец работает со сборной Китая.
09.04.2022 20:52
Биатлон
автор: Александр Бойченко
Миронова заразилась коронавирусом – спортсменка объявила о завершении текущего сезона
Спортсменка пропустит лыжный Югорский марафон.
08.04.2022 14:59
Биатлон
автор: Владислав Корегин
Антон Шипулин - об отстранении россиян: Мы можем развивать спорт внутри нашей страны
Ранее спортивные федерации России отстранили от международного спорта.
05.04.2022 21:30
Биатлон
автор: Александр Бойченко
Президент СБР заявил о готовности пригласить Большунова в биатлон
НА ОИ-2022 россиянин стал обладателем трех золотых медалей.
05.04.2022 18:35
Биатлон
автор: Владислав Корегин
Бузова + Губерниев = дружба! Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках.
Что происходит с нашим баскетболом в изоляции? Россия закупает новых американцев!
22 апреля стартует плей-офф нашего баскетбольного чемпионата – Единой лиги ВТБ. И в этом турнире, как ни странно, по-прежнему много легионеров.
«Спартак» сменит владельца? Что известно о новом боссе «Лукойла»
Совладельца «Спартака» Вагита Алекперова на посту руководителя основного спонсора столичного футбольного клуба сменил нижегородский политик и предприниматель Вадим Воробьев.
Оказывается, можно расстрелять дважды! Как Рылова наказали «Zа Россию»
Политика продолжает разрушать спорт. На этот раз отличилась Международная федерация плавания (FINA) своим решением по двукратному олимпийскому чемпиону Токио пловцу Евгению Рылову.
«В финале «Спартак» — «Динамо» фаворита не будет». Кечинов — о Кубке России
Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» мнением о жеребьевке полуфинальных пар Кубка России.
Чемпион наконец победит! Расклады и ставки на Гран-при Эмилии-Романьи
22 - 24 апреля на автодроме Имола пройдет четвертый этап нынешнего сезона «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Уже 96:97! Как Панарин покером «побил» Гретцки и сел на пятки Капризову (видео)
Кирилл Капризов и Артемий Панарин, набрав в очередных матчах чемпионата НХЛ три и четыре очка за результативность, помогли своим командам добиться побед и продолжили заочный спор за звание лучшего российского бомбардира сезона.
«Плеймейкер» вручил приз спортивному журналисту года на церемонии Sport Business Awards 2022
В Москве состоялась церемония награждения победителей ежегодной премии Sport Business Awards.
Нас ждет финал Кубка России «Спартак» — «Динамо»? Владикавказ и Красноярск не согласны!
По итогам жеребьевки полуфиналов Кубка России красно-белым выпал красноярский «Енисей», выбивший из турнира «Локо» и «Рубин», а бело-голубым - «Алания», переигравшая в 1/4 финала «Зенит».
Невероятно: весь мир — за нас! Почему отстранение России от «Уимблдона» не поддержал почти никто
За последние два месяца подобное случается впервые. Похоже, что британцы перешли черту, запретив играть на турнирах в своей стране теннисистам из России и Белоруссии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика