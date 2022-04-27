Шашилов продолжит быть главным тренером женской сборной России

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов заявил, что продолжит занимать свою должность.

«Да, я остаюсь. Продолжу работу в национальной команде. Договоренность такая с Союзом биатлонистов России есть. Старших тренеров, наверное, не будет. Возможно, разделение по группам», - приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Шашилов начал работать с российскими биатлонистками весной 2020 года. Действующий контракт 63-летнего специалиста рассчитан до конца мая. Напомним, под руководством Шашилова женская команда завоевала серебро в эстафетной гонке Олимпийских игр в Пекине.

Ранее работу наставника также раскритиковали Александр Тихонов, Дмитрий Васильев и Анфиса Резцова, заявившая, что ее дочь Кристина, вероятнее всего, будет готовиться к следующему сезона самостоятельно. В то же время СБР признал работу Шашилова удовлетворительной.