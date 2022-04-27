«У Шашилова алкогольная зависимость». Тихонов раскритиковал тренера женской сборной России

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на информацию о том, что старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов продолжит занимать свою должность в новом сезоне.

«Если бы я решал этот вопрос, то близко бы его не подпустил к сборной. Тем более у него алкогольная зависимость постоянная, поэтому я даже не хочу обсуждать эту кандидатуру», - приводит слова Тихонова Sport24.

Шашилов начал работать с российскими биатлонистками весной 2020 года. Действующий контракт 63-летнего специалиста рассчитан до конца мая. Напомним, под руководством Шашилова женская команда завоевала серебро в эстафетной гонке Олимпийских игр в Пекине.

Ранее работу наставника также раскритиковали Александр Тихонов, Дмитрий Васильев и Анфиса Резцова, заявившая, что ее дочь Кристина, вероятнее всего, будет готовиться к следующему сезона самостоятельно. В то же время СБР признал работу Шашилова удовлетворительной.