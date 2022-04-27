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Драчев поддержал решение оставить Шашилова на посту главного тренера женской сборной России

Ранее стало известно, что специалист продолжит свою работу в национальной команде.
27 апреля 2022 19:43

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на информацию о том, что старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов продолжит занимать свою должность в новом сезоне.

«Он все равно является одним из сильнейших тренеров России. Сборная - это очень сложно, потому кто-то может только в регионах и со своими спортсменками. Плюс в том, что он их знает досконально много-много лет», - приводит слова Драчева «Матч ТВ».

Шашилов начал работать с российскими биатлонистками весной 2020 года. Действующий контракт 63-летнего специалиста рассчитан до конца мая. Напомним, под руководством Шашилова женская команда завоевала серебро в эстафетной гонке Олимпийских игр в Пекине.

Ранее работу наставника также раскритиковали Александр Тихонов, Дмитрий Васильев и Анфиса Резцова, заявившая, что ее дочь Кристина, вероятнее всего, будет готовиться к следующему сезона самостоятельно. В то же время СБР признал работу Шашилова удовлетворительной.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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