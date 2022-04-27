Дмитрий Васильев: Шашилов мыслит местечково - лишь бы протащить своих

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал решение президента СБР Виктора Майгурова оставить Михаила Шашилова на посту старшего тренера женской сборной России.

«Шашилов мыслит не по-государственному, а местечково - лишь бы протащить своих. Такие люди не должны работать в сборной. Если Шашилов останется, это приведет к катастрофе. Это будут годы застоя или вообще деградации», - приводит слова Васильева Sport24.ru.

Напомним, накануне Майгуров объявил, что Шашилов продолжит работу с женской командой.

В минувшем сезоне под руководством специалиста сборная выиграла серебряные медали в олимпийской эстафете.