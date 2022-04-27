Зайцева выразила уверенность, что СБР не зря продлил сотрудничество с Шашиловым

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева считает, что Союз биатлонистов России (СБР) сделал правильный выбор, оставив в команде действующего специалиста женской сборной Михаила Шашилова.

«У Шашилова есть результаты. Четыре года назад медалей на Олимпиаде вообще не было. Сейчас есть медали. Это тоже часть его работы.

Хорошо, что Шашилова оставили. Дальше результаты будут еще лучше. Ведь за тот период, который он тренировал женскую сборную, нельзя было показать более высокие результаты. Если Шашилову дадут доработать до Олимпиады в Милане, будет классно», – сказала Зайцева «Чемпионату».

На Олимпийских играх-2022 в Пекине женская сборная России завоевала серебряную награду в эстафете. Национальную команду представляли: Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Помимо этого, Россия стала бронзовым призером в смешанной эстафете. В женской части программы страну представляли Резцова и Нигматуллина.