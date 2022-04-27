ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Зайцева выразила уверенность, что СБР не зря продлил сотрудничество с Шашиловым

Шашилов является тренером женской сборной России.
27 апреля 2022 22:56
автор: Александр Бойченко

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева считает, что Союз биатлонистов России (СБР) сделал правильный выбор, оставив в команде действующего специалиста женской сборной Михаила Шашилова.

«У Шашилова есть результаты. Четыре года назад медалей на Олимпиаде вообще не было. Сейчас есть медали. Это тоже часть его работы.

Хорошо, что Шашилова оставили. Дальше результаты будут еще лучше. Ведь за тот период, который он тренировал женскую сборную, нельзя было показать более высокие результаты. Если Шашилову дадут доработать до Олимпиады в Милане, будет классно», – сказала Зайцева «Чемпионату».

На Олимпийских играх-2022 в Пекине женская сборная России завоевала серебряную награду в эстафете. Национальную команду представляли: Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Помимо этого, Россия стала бронзовым призером в смешанной эстафете. В женской части программы страну представляли Резцова и Нигматуллина.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Зайцева выразила уверенность, что СБР не зря продлил сотрудничество с Шашиловым
Шашилов является тренером женской сборной России.
27.04.2022 22:56
Биатлон
автор: Александр Бойченко
Дмитрий Васильев: Шашилов мыслит местечково - лишь бы протащить своих
Ветеран жестко высказался о действующем наставнике женской сборной России
27.04.2022 22:07
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Драчев поддержал решение оставить Шашилова на посту главного тренера женской сборной России
Ранее стало известно, что специалист продолжит свою работу в национальной команде.
27.04.2022 19:43
Биатлон
«У Шашилова алкогольная зависимость». Тихонов раскритиковал тренера женской сборной России
Ранее стало известно, что специалист продолжит свою работу в национальной команде.
27.04.2022 18:12
Биатлон
Шашилов продолжит быть главным тренером женской сборной России
Ранее специалист подвергался критике.
27.04.2022 17:33
Биатлон
Драчев заявил, что готов обдумать выдвижение своей кандидатуры на пост президента СБР
Отчетно-выборная конференция предварительно пройдет 23 июня.
22.04.2022 17:14
Биатлон
Тихонов высказался о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост президента СБР
Ранее прославленный спортсмен возглавлял организацию с 1996 по 2008 годы.
22.04.2022 16:59
Биатлон
Экс-биатлонист Волков признался в нарушении антидопинговых правил
Экс-биатлонист Волков признался в нарушении антидопинговых правил
Результаты Алексея на Олимпиаде в Сочи не аннулированы.
21.04.2022 16:41
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Губерниев не поддержал переход России в азиатские федерации
Губерниев не поддержал переход России в азиатские федерации
По словам журналиста, наша страна должна вернуться в Европу.
18.04.2022 23:12
Биатлон
автор: Артур Гичунцев
Из состава сборной Украины были уволены три бывшие российские биатлонистки
13.04.2022 23:12
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Из Эмери едва не сделали тренеришку. Как «Ливерпуль» за две минуты нокаутировал «Вильярреал»
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов команда Юргена Клоппа по всем статьям переиграла обидчика «Баварии» (2:0).
Футбол, после которого Абрамович решил купить «Челси»… 19 лет назад «Реал» уже проигрывал в Манчестере со счетом 3:4
Фантастика, которую мы увидели 26 апреля 2022 года на «Этихаде» в матче «Ман Сити» - «Реал», воскресила в памяти легендарную игру 23 апреля 2003 года. Дело тоже было в плей-офф Лиги чемпионов. Тоже в Манчестере. И «Реал» тоже проиграл 3:4.
«Если и отпускать кого-то в НХЛ — только для борьбы за Кубок Стэнли». Роман Ротенберг — о ситуации в СКА
Первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА Роман Ротенберг на церемонии, посвященной 70-летию Владислава Третьяка, прокомментировал последние сообщения о клубе из Санкт-Петербурга.
«Чувствую себя молодым!» Владислав Третьяк — о ФХР, юбилее, политике и будущем нашего хоккея
Президент Федерации хоккея России и лучший хоккеист XX века Владислав Третьяк после открытия выставки его имени в Музее хоккея ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции по случаю своего 70-летия.
Лизун, крыса, истеричка. Почему Брэд Маршан бесит всех, а не только нашего Панарина
«Плеймекер» вспоминает главные выходки форварда «Бостон Брюинз» Брэда Маршана, с которым наверняка не раз придется столкнуться российским звездам НХЛ в стартующем скоро плей-офф.
30 матчей в день, партии до 11 очков, ставить можно даже на число касаний! Что такое «Золотая лига» по пляжному волейболу
В этом году бурно развивается новый спортивный проект - серия турниров по пляжному волейболу. Соревнования привлекают огромный интерес не только поклонников зрелищной олимпийской дисциплины, но и любителей заключать пари, благо БК "Лига Ставок" предлагает линии на каждую игру даже в режиме лайв. Представитель "Золотой лиги" Вячеслав Широков подробно рассказал "Плеймейкеру" о проекте.
Капризов поднял клубный рекорд до 105 очков, Кучеров помог выбить сотню Стэмкосу. Русские в НХЛ (видео)
На финише регулярного чемпионата НХЛ российские звезды очередной раз порадовали своих поклонников яркой и результативной игрой, и лишь Артемий Панарин досрочно покинул лед из-за повреждения.
Ты мне, я тебе. Как «Сити» забил четыре гола «Реалу», а Бензема — уже 14 в этой Лиге чемпионов
В невероятном первом матче 1/2 финала ЛЧ «Манчестер Сити» победил королевский клуб (4:3), растранжирив массу моментов.
Швед спасает нашу «армию»! Как гол Дальбека оставил ЦСКА в борьбе за Кубок Гагарина
В пятом матче финала плей-офф КХЛ московские армейцы в гостях вырвали победу в овертайме у магнитогорского «Металлурга» (3:2) благодаря шайбе Класа Дальбека и вернули серию при счете 3-2 в пользу уральцев в столицу, где в 28 апреля пройдет шестой матч.
Канадский флаг для любимца Кадырова, первый титул для Потаповой. Новые приключения «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика