Шашилов назвал свою зарплату в женской сборной России по биатлону

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов раскрыл размер своей зарплаты.

«Открою секрет: практически не получаю зарплату в национальной команде. Состою на четверти ставки в ЦСП и на четверти в СБР. В сумме набегает 25 тысяч в месяц. Остальное — в Екатеринбурге, в училище олимпийского резерва. В этом плане спокоен. За мной тыл, мое училище, мои спортсмены. Может, потому и проще в определенном смысле. Не рассматриваю сборную как источник дохода, больше хочется что-то дать, привнести», - приводит «Матч ТВ» слова наставника национальной команды.

Шашилов начал работать с российскими биатлонистками весной 2020 года. Действующий контракт 63-летнего специалиста был рассчитан до конца мая. Позавчера он рассказал, что продолжит работу в сборной России. Напомним, под руководством Шашилова женская команда завоевала серебро в эстафетной гонке Олимпийских игр в Пекине.