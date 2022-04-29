Губерниев прокомментирует, а Резцова будет судить соревнования журналистов

2 мая на стадионе «Снежинка» в Химках пройдет большой фестиваль биатлона, посвященный завершению олимпийского сезона.
В программе фестиваля:
Медиа-эстафета и дуэльная стрельба команд-представителей ведущих спортивных СМИ, а также команды известных футбольных блогеров. Комментирует медиа-старты голос российского биатлона Дмитрий Губерниев.
В составе судейского жюри выступят почетные гости фестиваля: заслуженный тренер РФ, главный тренер мужской олимпийской сборной Юрий Каминский, заслуженный тренер РФ Александр Касперович, главный тренер сборной Южной Кореи Андрей Прокунин, а также члены сборных команд России - двукратный олимпийский призер Кристина РЕЗЦОВА, неоднократный чемпион мира среди юниоров, победитель «Ижевской винтовки 2020» – Кирилл Стрельцов, неоднократная чемпионка мира среди юниоров – Анастасия Гореева, неоднократный призер юниорских чемпионатов мира - Михаил Первушин.
Команды-участники СМИ: «Советский спорт», команда Матч-ТВ «Биатлон с Губерниевым», «Спорт-Экспресс», «Матч+», «Чемпионат.ком», ИТАР-ТАСС, РИА-Новости, Первое спортивное радио, КП, МК, Журнал «Лыжный спорт».
Откроют фестиваль смешанные эстафеты самых юных биатлонистов (более 200 участников). Помимо подмосковных спортсменов, участие подтвердили команды 8 регионов РФ.