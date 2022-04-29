Нигматуллина призналась, что ей стыдно называть сумму призовых от Удмуртии за медали ОИ-2022

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина ответила на вопрос о том, какую сумму она получит за медали Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Отметим, что на прошедших соревнованиях 28-летняя спортсменка завоевала серебро в женской эстафетной гонке, а также бронзу в смешанной эстафете.

– Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона. Они будут выплачены в конце года. Насколько знаю, вроде бы я одна с медалью от Удмуртской республики. 900 тысяч ? Еще меньше. Да, за одну медаль, – цитирует Нигматуллину «Матч ТВ».

Ранее стало известно о том, что победители ОИ-2022 получили от правительства Тюменской области десять миллионов рублей. При этом обладателям золотых медалей Игр, представляющим Ханты-Мансийск, было выплачено 15 миллионов рублей.