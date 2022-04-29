Губерниев – о призовых Нигматуллиной от Удмуртии за Олимпиаду: Регионы исходят из своих возможностей

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу недовольства российской биатлонистки Ульяны Нигматуллиной низкими призовыми за медали Олимпийских игр в Пекине.

Ранее 28-летняя спортсменка, завоевавшая серебро и бронзу в эстафетных гонках, заявила, что ей стыдно называть полученную сумму от Удмуртской Республики за свои достижения. По ее словам, за одну медаль она получила менее 900 тысяч рублей.

– Регионы исходят из своих собственных возможностей. Кристина Резцова бегает за богатую Югру, с этой точки зрения. 15 или 12 миллионов ей дали, я не помню точно. Но Ульяна получила достаточно от государства за две свои награды. Миллионов под 10 она получила, наверное. Мне кажется, это неплохо, – цитирует Губерниева «Чемпионат».

Ранее стало известно о том, что победители ОИ-2022 получили от правительства Тюменской области десять миллионов рублей. При этом обладателям золотых медалей Игр, представляющим Ханты-Мансийск, было выплачено 15 миллионов.