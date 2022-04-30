Нигматуллина объяснила свои слова по поводу недовольства количеством призовых от Удмуртской области

Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина объяснила свое недовольство по поводу суммы призовых, которые выплачивает Удмуртская область профессиональным спортсменам за их высокие показатели.

На прошедшей Олимпиаде Нигматуллина стала двукратным призером в классической и смешанной эстафетах.

«Я уважаю мнения возмущенных людей, и вообще считаю свободу слова очень важной. В меня, конечно, вкладываются и Удмуртская Республика, и СБР (спасибо), но для высших достижений нужно больше. Это касается не только меня, но и всей команды Удмуртской Республики.

Главные старты планеты не состоялись бы без поддержки государства. И, как я поняла из речей на приемах в Москве, наши результаты важны для общества. Большое спасибо за внимание к этому вопросу, но мне он кажется незначительным по сравнению с теми острейшими событиями, которые происходят в данный момент», - написала Нигматуллина в своих соцсетях.

Нигматуллина заявила, что ей было выплачено менее миллиона рублей от региона по итогам Олимпиады-2022

Ранее стало известно о том, что победители ОИ-2022 получили от правительства Тюменской области десять миллионов рублей. При этом обладателям золотых медалей Игр, представляющим Ханты-Мансийск, было выплачено 15 миллионов рублей.