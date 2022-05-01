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Губерниев высказался о словах Нигматуллиной, потребовавшей больше денег для подготовки

Биатлонистка сделала резонансное заявление
01 мая 2022 10:27
автор: Александр Шульгин

Комментатор Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на слова серебряного призера Пекина в эстафете Ульяны Нигматуллиной о том, что выделяемых региональными федерациями средств недостаточно для того, чтобы полноценно подготовиться к сезону.

«Быстрее, больше, еще больше! А биатлонистка Нигматуллина молодец! Главное - больше денег и победы придут! Спонсоров искать не собираемся, на кубках мира не побеждаем, где приличные призовые, но денег нужно больше!!!! Считаю, Ульяне нужно поставить памятник в центре Ижевска! Золотой бюст!», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, помимо серебра в классической эстафете Нигматуллина также завоевала бронзу Игр в смешанной. Личных наград ни в Пекине, ни на этапах Кубка мира Ульяна не брала.

источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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