Губерниев высказался о словах Нигматуллиной, потребовавшей больше денег для подготовки

Комментатор Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на слова серебряного призера Пекина в эстафете Ульяны Нигматуллиной о том, что выделяемых региональными федерациями средств недостаточно для того, чтобы полноценно подготовиться к сезону.

«Быстрее, больше, еще больше! А биатлонистка Нигматуллина молодец! Главное - больше денег и победы придут! Спонсоров искать не собираемся, на кубках мира не побеждаем, где приличные призовые, но денег нужно больше!!!! Считаю, Ульяне нужно поставить памятник в центре Ижевска! Золотой бюст!», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, помимо серебра в классической эстафете Нигматуллина также завоевала бронзу Игр в смешанной. Личных наград ни в Пекине, ни на этапах Кубка мира Ульяна не брала.