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«Исключено». Казакевич не рассматривает вариант со сменой спортивного гражданства

Биатлонистка готова пропустить несколько сезонов, находясь в международной изоляции
02 мая 2022 10:23
автор: Александр Шульгин

Российская биатлониста Ирина Казакевич заявила, что не собирается менять спортивное гражданство из-за введенных в отношении российского спорта санкций.

«Очень не хочется думать о плохом. Буду надеяться, что допустят, хоть и непонятно, в каком статусе. Внутренне готовимся пропустить год или два, точнее сейчас никто не скажет. Наверное, те, кому под 30 и больше, думают о завершении карьеры. Я настроена продолжать.

Готова ли выступать за другую страну? Исключено. Ни в каком виде. Буду выступать только за сборную России или не выступать вообще», - приводит слова спортсменки телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне Казакевич стала серебряным призером Олимпийских игр в эстафете в составе сборной России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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