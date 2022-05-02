«Исключено». Казакевич не рассматривает вариант со сменой спортивного гражданства

Российская биатлониста Ирина Казакевич заявила, что не собирается менять спортивное гражданство из-за введенных в отношении российского спорта санкций.

«Очень не хочется думать о плохом. Буду надеяться, что допустят, хоть и непонятно, в каком статусе. Внутренне готовимся пропустить год или два, точнее сейчас никто не скажет. Наверное, те, кому под 30 и больше, думают о завершении карьеры. Я настроена продолжать.

Готова ли выступать за другую страну? Исключено. Ни в каком виде. Буду выступать только за сборную России или не выступать вообще», - приводит слова спортсменки телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне Казакевич стала серебряным призером Олимпийских игр в эстафете в составе сборной России.