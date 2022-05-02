Ирина Казакевич: Каждое интервью начиналось и заканчивалось тем, что Шашилов будет тянуть своих

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала свои взаимоотношения со старшим тренером женской сборной Михаилом Шашиловым.

Напомним, что в минувшем сезоне команда заняла девятое место в Кубке Наций.

«В начале сезона непросто пришлось. Давили со всех сторон, не столько на меня, сколько на тренера. Ребят из мужской команды, у которых не сложился первый этап, сразу отправили на Кубок IBU. Могли так же поступить и со мной, но дали шанс, от гонки к гонке удалось им воспользоваться. Может, как раз потому, что начало получилось стрессовым», - приводит «Матч ТВ» слова Казакевич.

Добавим, что Ирина завоевала серебряную медаль эстафетной гонки на Олимпиаде в Пекине. В общем зачете Кубка мира Казакевич стала 35-й.