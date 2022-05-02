Казакевич рассказала о слухах вокруг отношений с Шашиловым

Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о слухах вокруг своего положения в сборной России под руководством Михаила Шашилова, который также является ее личным тренером.

«В биатлоне идешь первым, делаешь пять штрафов - и все, нет тебя. Люди, которые видят, как я работаю, понимают больше, остальные ориентируются на результат, что справедливо, конечно.

К тому же в последние два года мой личный тренер был старшим тренером сборной. Естественно, шли разговоры: будет тянуть своих. Этим начиналось и заканчивалось каждое интервью, вечная тема», - приводит слова биатлонистки телеканал «Матч ТВ».

Добавим, что Ирина завоевала серебряную медаль эстафетной гонки на Олимпиаде в Пекине. В общем зачете Кубка мира Казакевич стала 35-й.