Кандидат в президенты СБР Нуждов заявил, что вернет должность главного тренера сборной

Вице-президент СБР Алексей Нуждов, выдвинувший свою кандидатуру на пост главы организации, рассказал о том, что хочет вернуть должность главного тренера сборной России.

«Я видел, что это работало раньше. Структурно это правильно, на мой взгляд. Мой подход заключается в том, что в команде должен быть главный тренер, который занимается подбором подчиненных. Это вертикаль, административная конструкция - главный тренер, потом старший.

У моего коллеги Виктора Майгурова другой подход. Пока я не могу назвать вам имя. Этот человек знает о моих планах. Вероятно, что главный тренер может совмещать пост главного и старшего тренера», - приводит слова Нуждова «РИА Новости».

Напомним, выборы пройдут в конце июня. На кресло руководителя претендуют два кандидата: действующий президент организации Виктор Майгуров и Нуждов.