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Кандидат в президенты СБР Нуждов высказался о зарплатах биатлонистов

Функционер пообещал исправить ситуацию с низкими доходами спортсменов
03 мая 2022 10:06
автор: Александр Шульгин

Вице-президент СБР Алексей Нуждов, выставивший свою кандидатуру на пост главы организации, пообещал разобраться с низкими зарплатами спортсменов.

«Раньше на этапах Кубка мира и Кубка IBU спортсмены могли заработать приличные деньги. Сейчас этого нет. К примеру, у Анастасии Гореевой ставка 22 тысячи рублей. На эту зарплату нет возможности жить. Вы можете сколько угодно любить биатлон, но на эти деньги прожить нельзя. На кассе в «Пятерочке» и то дают 35 тысяч.

Это надо решить. И я знаю, как. У нас все президенты говорили про какие-то миллиарды. Я вещи называю своими именами. То, что я пообещаю, я выполню», - приводит слова Нуждова «РИА Новости».

Напомним, выборы пройдут в конце июня. На кресло руководителя претендуют два кандидата: действующий президент организации Виктор Майгуров и Нуждов.

источник: «РИА Новости»
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